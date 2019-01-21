ملايين الفلبينيين يصوتون في استفتاء على إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الاثنين في المنطقة الواقعة في جنوبي الفلبين، التي دمرتها الصراعات، وسط إجراءات أمنية مشددة لإجراء استفتاء للتصديق على قانون إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في الفلبين (كوميليك) إن أكثر من 83ر2 مليون ناخب مسجل في خمس مقاطعات ومدينتين في منطقة مينداناو الجنوبية من حقهم التصويت في الاستفتاء الذي سيستمر حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

ستجري جولة ثانية في الـ6 فبراير المقبل في مقاطعتين أخريين في مينداناو.

وقال جيمس جيمينيز المتحدث باسم "كوميليك" إنه سيتم فرز الأصوات يدويا ومن المتوقع الاعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.

وسيحل الكيان الجديد، الذي سيتمتع بالحكم الذاتي، محل منطقة الحكم الذاتي الحالية في مينداناو المسلمة، التي تغطي حاليا خمس مقاطعات يسيطر عليها المسلمون في جنوب الفلبين. وظل الكيان الحالي يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية؛ لأنه لا يتمتع بالاستقلال المالي. وسيكون لمنطقة الحكم الذاتي الجديدة تغطية أوسع واستقلال مالي أكبر، مع تخصيص الحكومة الوطنية لحصتها تلقائياً من دخل الدولة المستمد من المنطقة.

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