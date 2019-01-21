إجراء استفتاء في جنوب الفيليبين لإقامة حكم ذاتي للمسلمين

مانيلا-العنوان

تجري الفلبين استفتاء لمنح المسلمين حكما ذاتيا في الجنوب المضطرب، حيث ستدلي اليوم الإثنين أفراد الأقلية المسلمة في جنوب الفلبين بأصواتهم على منحهم حق الحكم الذاتي.

ويأتي هذا الاستفتاء تتويجا لعملية سلام لإنهاء عقود من الصراع الانفصالي في منطقة تعاني من الفقر والجريمة.

ويسأل الاستفتاء نحو 2.8مليون شخص في إقليم مينداناو هل يؤيدون خطة الانفصاليين والحكومة لإنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي تحت مسمى “بانجسامورو” أو “شعب مورو”، وذلك في إشارة إلى الاسم الذي أطلقه المستعمرون الإسبان على سكان المنطقة المسلمين.

وقعت جبهة مورو الإسلامية للتحرير في 2014 اتفاق سلام مع الحكومة ينص على منح الأقلية المسلمة حكما ذاتيا في بعض مناطق جزيرة مينادناو لكبيرة زجزر في أقصى جنوب غرب البلاد.

ويؤيد الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الذي يتحدر من مدينة دافاو كبرى مدن ميندناو إقامة هذه المنطقة.

ويتوقع بشكل كبير أن تصوت أغلبية صريحة “بنعم” وهو ما سيمنح صلاحيات تنفيذية وتشريعية ومالية للمنطقة التي شهدت مقتل أكثر من 120 ألف شخص خلال الصراع الذي استمر على مدى أربعة عقود وجعلها واحدة من أفقر المناطق في آسيا وعرضة لخطر تسلل الجماعات المتطرفة.

وستستمر الحكومة المركزية في الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية وتعيين سلطة انتقالية تديرها جبهة تحرير مورو الإسلامية التي يتوقع أن تهيمن على المنطقة بعد انتخابات في 2022.

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