اخبار

التحقيق في انتهاكات لقوات الردع بقاعدة معيتيقة

تم النشر منذُ 1 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن تلقت رسالة من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية حول مباشرة فريق التحقيقات بمكتب المدعي العام في إجراء التحقيقات الأولية في الانتهاكات الواسعة المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مرافق الاحتجاز في معيتيقة، والتي تديرها قوة الردع الخاص.

وأضافت المنظمة أن الرسالة جاءت بعد شكوى قدمتها إلى المحكمة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوة الردع الخاصة، ووزارة الداخلية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وتتألف الشكوى من 28 وثيقة، ما مجموعه 193 صفحة، بما في ذلك شهادات لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي يُزعم ارتكابها من قِبل عناصر قوة الردع الخاصة في قاعدة معيتيقة الجوية، وعندما تقوم هذه العناصر بتنفيذ حملات الاعتقال.

وتضمنت الانتهاكات المزعومة، على سبيل المثال لا الحصر، الحرمان غير القانوني والطويل الأمد من الحرية وغالبا بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يرقى إلى حالات الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمُهينة، وقتل المعتقلين تحت التعذيب، وفي بعض الحالات عمليات القتل تتم بأسلوب الإعدام التي ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Iهذا الموضوع يجب حسمه والنظر فيه عن طريق تحويله الى الاءمة الشرعيين بما ينس الكتاب والسنة ،
    حدود السرقة -حدود القتل العمد – حدود القتل الخطاء – حدود الزنا – حدود القذف – حدود الصد عن سبيل الله – حدود التعدي على الاخريين – حدود الاتجار بالممنوعات – حدود تعاطي الممنوعات مما يذهب العقل ويهلك الجسم – حدود السب والشتم – حدود التزوير وانتحال الشخصيات – حدود التخريب بالمصالح العامة – حدود نهر الوالدين او شتمهما – حدود شرب الخمور او الاتجار بها – حدود سرقة المال العام .
    كل هذا ضمن ملفات الادارة العامة للشريعة الاسلامية الليبية ويتم بحضور علماء مسلمين حافظين لكتاب الله وسنة الرسول . ويتم الأخذ الاعتبار في العفو عند رد الحق لاصحابه ، ولله الامر من قبل ومن بعد ويعلم المصلح منكم والمفسد ، وان الله لايحب المفسدين .

    رد