حكم جديد بحق صحفية تركية مسجونة مدى الحياة

أصدرت محكمة تركية، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن 6 سنوات إضافية بتهمة تسريب معلومات تعتبرها الحكومة أسرارا على صحفية كبيرة تقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

المحكمة عاقبت نازلي أليجاك، بالسجن 5 سنوات و10 أشهر في قضية منفصلة اتهمت فيها "بنشر معلومات كان من الضروري أن تظل سرا من أجل أمن الدولة".

وعوقبت نازلي وهي صحفية وكاتبة مقالات ومشرعة سابقة بالسجن 14 شهرا في العام الماضي بتهمة إهانة رئيس الدولة وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات في تركيا.

وفي فبراير الماضي، عوقبت نازلي إليجاك بالسجن مدى الحياة مع 5 صحفيين آخرين بتهمة مساعدة مدبري محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016، ونفى الصحفيون الستة وبينهم نازلي الاتهام.

واتهم الصحفيون بالاتصال بفتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، لكن غولن نفى هذه الاتهامات. ووجهت المحكمة للصحفيين آنذاك اتهامات بمحاولة الانقلاب على دستور تركيا والانتماء إلى منظمة إرهابية.

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