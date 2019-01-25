حقيقة وجود أسماء قيادات في داعش ضمن كشف التعويضات في سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مصدر بجهاز الإسكان في سرت إنّ كشف المستهدفين بالتعويضات المالية عن دمار منازلهم خلال عام 2016، ضمت أسماء لقيادات في تنظيم «داعش».

وفي 5 ديسمبر 2016 خسر تنظيم «داعش» مدينة سرت، التي سيطر عليها في 28 مايو 2015، ليتخذها إمارة له، قبل أن تتقدم للمدينة قوات «البنيان المرصوص» التي شكلها المجلس الرئاسي في 5 مايو 2016 لمحاربته وسيطرت عليها بالكامل.

وتسعى حكومة الوفاق إلى إزالة الألغام وتنفيذ برامج تنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة مرة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج خدمية في المنطقة الجنوبية، وفق بيانات منفصلة للحكومة.

وقال مصدر بمكتب الإسكان والمرافق في سرت إن الكشف العام جرى تسجيله من قبل قطاع الإسكان بالمدينة، وأن اللجنة التى قامت بالتدقيق والحصر تشكلت وفقًا لقرار مدير مكتب الإسكان بسرت رقم 1 لسنة 2017.

وأوضح أن «الكشف العام تضمن قيادات من تنظيم (داعش)، من بينهم امحمد الجواني الهمالي، إضافة إلى المحاباة فى بعض الأسماء الأخرى لمواطنين مساكنهم غير مدمرة».

لكنّ مدير الجهاز الإسكان بسرت أحمد الودي قال إن «اللجان المكلفة تعمل بثقة وحريصة على إجراء حصر دقيق، وأنّ ما يتداول ربما يكون مزور أو غير صحيح».

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