منظمة أطباء بلا حدود تبدي قلقها إزاء وضعية المهاجرين العائدين إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت منظمة “أطباء بلا حدود”، عن قلقها إزاء تدهور أوضاع المهاجرين الذين يتم القبض عليهم في عرض البحر أثناء توجههم إلى أوروبا ثم إعادتهم إلى ليبيا، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لظروف حياة قاسية للغاية.

ووفقا لمنظمة “أطباء بلا حدود”، فإن المهاجرين “محتجزون في مراكز اعتقال مكتظة. وازدات المراكز اكتظاظا بالقادمين الجدد… مما أدى إلى مزيد من التدهور في ظروف الاحتجاز، السيئة جدا بالفعل”.

وقالت المنظمة: “لا يستطيع المحتجزون الوصول إلى مساحة مفتوحة، ولديهم وصول محدود إلى المياه النظيفة والطعام… الطعام غير كاف تماما للوفاء باحتياجات التغذية للأشخاص الذين يعانون من أمراض أو الأطفال أو السيدات الحوامل”، مضيفة أن بعض المحتجزين يعانون من سوء التغذية وانخفاض درجة حرارة الجسم والإسهال الحاد.

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