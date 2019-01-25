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منظمة أطباء بلا حدود تبدي قلقها إزاء وضعية المهاجرين العائدين إلى ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت منظمة “أطباء بلا حدود”، عن قلقها إزاء تدهور أوضاع المهاجرين الذين يتم القبض عليهم في عرض البحر أثناء توجههم إلى أوروبا ثم إعادتهم إلى ليبيا، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لظروف حياة قاسية للغاية.

ووفقا لمنظمة “أطباء بلا حدود”، فإن المهاجرين “محتجزون في مراكز اعتقال مكتظة. وازدات المراكز اكتظاظا بالقادمين الجدد… مما أدى إلى مزيد من التدهور في ظروف الاحتجاز، السيئة جدا بالفعل”.

وقالت المنظمة: “لا يستطيع المحتجزون الوصول إلى مساحة مفتوحة، ولديهم وصول محدود إلى المياه النظيفة والطعام… الطعام غير كاف تماما للوفاء باحتياجات التغذية للأشخاص الذين يعانون من أمراض أو الأطفال أو السيدات الحوامل”، مضيفة أن بعض المحتجزين يعانون من سوء التغذية وانخفاض درجة حرارة الجسم والإسهال الحاد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • لايوجد شئ إسمه أطباء بلا حدود , توجد قوانين قضائية جزائية على الأطباء والممرضين في الخاص والعام , في الأخطاء والجرائم الطبية وسرقة الأعضاء البشرية .

    رد

  • لايوجد شئ إسمه أطباء بلا حدود , توجد قوانين قضائية جزائية على الأطباء والممرضين في الخاص والعام تضع الحدود , في الأخطاء والجرائم الطبية وسرقة الأعضاء البشرية وتزوير الشهادات العلمية.

    رد

  • لايوجد شئ إسمه أطباء بلا حدود , توجد قوانين قضائية جزائية على الأطباء والممرضين في الخاص والعام تضع الحدود , في الأخطاء والجرائم الطبية وسرقة الأعضاء البشرية وتزوير الشهادات العلمية.
    .djazairess.com/alseyassi/12802

    رد

  • لايوجد شئ إسمه أطباء بلا حدود , توجد قوانين قضائية جزائية على الأطباء والممرضين في الخاص والعام تضع الحدود , في الأخطاء والجرائم الطبية وسرقة الأعضاء البشرية وتزوير الشهادات العلمية.
    .djazairess.com/alseyassi/12802

    رد