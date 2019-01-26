حراك الجيش الليبي في فزان …لا خلاف …ما دام الهدف خير الوطن … بقلم / محمد الامين

اقدّر جيدا اهتمام كثيرين بالمسميات لكنني لا أؤيد إطلاقا جعلها ديدنا ومقصدا خصوصا في هذه الأيام المليئة بالتطورات والمتغيرات.. المصطلحات مهمة لكن أزمة بلدي طالت واستهلكت الأفكار والمفردات وقضت على المعاني..

وكما تلتبس دلالة المفردات،، يصيب الغموض أيضا كثيرا فهمنا للأحداث ويقذف بنا الى متاهة التاويل والتحليل.. وهذا ترفٌ لا يسمح به المقام…

ولا شك أن للكثير من الليبيين بمختلف مواقعهم واصطفافاتهم أكانوا ناشطين أو فاعليات اجتماعية او سياسية أو عسكرية تحفظات على سلوك حفتر السياسي والعسكري، وحتى على نواياه في الجنوب وغيره.. لكن لما يتعلق الأمر بتدخل يستهدف تامين الجنوب وطرد العصابات وتصفية بؤر الإرهاب والاتجار بالبشر والتهريب والمخدرات وترويع الآمنين، فلا يمكن إلا نقف الى جانب هذا العمل الوطني بأمتياز.. ولا يعني هذا بأي حال أننا نعطي صكا على بياض لحفتر او لغيره أو نمجده أو نهلل له..

لقد دفعنا أثماناً باهظة والكثير من التضحيات لكي لانقع أسرى الاصطفافات…

فالخلافات السياسية مكان حسمها الطبيعي هو صندوق الانتخابات ..حتى وإن حاول البعض صرف مكاسبه الآنية وتحويلها الى نقاط سياسية لخدمة طموحاتهم الشخصية ، فإن الليبيين ليسوا بالمغفلين ولا بالسذج،، ولـ كلاً طريقته في فهم الامور والتعاطي معها ولـ كلاً حرية الاختيار كذلك.. الكثير يخشون أن حفتر يريد الاستيلاء على المنطقة، وأنه قد تحرك نحو فزان لغرض شخصي.. لكن لا أعتقد أن في ليبيا اليوم من باستطاعته انتزاع تأييد سياسي كامل أو استدراج الليبيين خارج منطق الوطن ومنطق حرية الاختيار ومصداقية البرامج السياسية..

هناك فرق بين بسط سيطرة الجيش على المنطقة ومحاربة الإرهاب والفوضى والاجرام المستشري في الجنوب وبين البحث عن شرعية سياسية خاصة.. ونحن كليبيين لا نسمح بأن يُختزل الجيش الليبي في شخص أحد، لأنه مؤسسة وطنية سابقة لحفتر وسوف تبقى بعده كذلك،،

كما لا نرضى كوطنيين أن نشكك في كل تحرك لقوات الجيش التي تثبت ولاءها وتعلقها بالتراب الوطني وتبذل التضحيات.. نحن مع جيشنا لأننا نفتقد السيادة الوطنية ونعاني من نير وتسلط العصابات والمليشيات المسلحة، ونحن مع حراك القوات المسلحة المنضبطة الخاضعة والملتزمة بالقانون..لأن الطريق انسدّت تماما امام كافة الحلول، والمواطن البسيط يدرك ذلك ويفهمه وله مطلق الحرية في الحكم عليه بمرور الأيام..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا