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ارتفاع حصيلة انهيار سد منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 58 قتيلاً، فيما لا يزال 305 آخرون في عداد المفقودين، على ما أعلن الدّفاع المدني الأحد.
وقال اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، المتحدّث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنّه بعد إجراء عمليّات بحث "ارتفع العدد إلى 305 أشخاص مفقودين، و58 قتيلاً".
وأشار إلى أنّ عمّال الإنقاذ عثروا على حافلة مليئة بالجثث.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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