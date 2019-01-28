إحالة مدير مستشفى الأطفال في بنغازي للتأديب

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد أن نفى مدير مستشفى الأطفال في بنغازي الدكتور مفتاح الفلاح، أمس، تصريحات وكيل وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب بشأن وقف الفلاح عن العمل من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

جددت الوزارة على لسان الناطق باسمها معتز الطرابلسي قولها إنها أحالت الفلاح إلى «المجلس الأعلى للتأديب على خلفية ارتكاب مخالفات وتجاوزات تضمنها ملف القضية رقم (68) لسنة 2018».

ونشرت الوزارة، أمس الأحد، صورة ضوئية لوثيقة مؤرخة في 21 يناير الجاري تقول فيها إن الإحالة جاءت «وفقًا لكتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، الموجه إلى وزير العدل بالحكومة الموقتة بشأن ارتكاب المعني (الفلاح) مخالفات وتجاوزات مالية، وخدمية تتعارض مع القانون واللوائح الإدارية المعمول بها».

لكن الفلاح كان قد علق في تصريحات سابقة قائلاً: «هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس، فإن هيئة الرقابة الإدارية طالبت وكيل الوزارة بسحب قرار إيقافه عن العمل وأوصت برجوعه (الفلاح) لسابق عمله»، بل وقال إنه حصل على حكم قضائي مستعجل بذلك. في حين أعرب الطرابلسي، عن استعداد وزارة الصحة للمثول أمام كافة الجهات الرقابية، مؤكدًا احترام «أحكام السلطة القضائية في ليبيا».

يأتي ذلك، على خلفية إحالة مجلس النواب قضايا تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية وقانونية وإدارية من قبل الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب القطعاني، إلى مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وفق مذكرة الإحالة ووثائق اطلعت عليها «بوابة الوسط» في وقت سابق.

لكن عقوب نفى «أي علاقة له بالتهم الموجهة إليه من لجنة الصحة بمجلس النواب»، مشيرًا إلى أنه «لا يستبعد وجود مكيدة» مبديًا استغرابه من طريقة لجنة الصحة بالبرلمان وتصريحات مدير مستشفى الأطفال بنغازي الذي أكد أنه «موقوف عن العمل» وفق تصريحه إلى «بوابة الوسط».

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