قزيط: قبيلة القذاذفة ركيزة من ركائز البيت الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال أبوالقاسم قزيط عضو المجلس الأعلى للدولة إن خصام الليبيين في عام 2011 كان مع نظام حاكم وليس مع قبيلة القذاذفة، مؤكداً أن قبيلة القذاذفة ركيزة من ركائز البيت الليبي، لا يجب أن تمهمش أو تستبعد او توصم.

وأضاف قزيط أن قبيلة القذاذفة هي الجار والأخ والصهر، ونحث المجلس الرئاسي على إشراكهم في العملية السياسية، وتيسير استفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، من علاج وتوظيف.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن دولة ليبيا التي ينشدها الجميع تقوم على الفرص المتكافئة، وتنبذ الظلم الاجتماعي والعقاب الجماعي.

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