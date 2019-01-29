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قزيط: قبيلة القذاذفة ركيزة من ركائز البيت الليبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال أبوالقاسم قزيط عضو المجلس الأعلى للدولة إن خصام الليبيين في عام 2011 كان مع نظام حاكم وليس مع قبيلة القذاذفة، مؤكداً أن قبيلة القذاذفة ركيزة من ركائز البيت الليبي، لا يجب أن تمهمش أو تستبعد او توصم. 

وأضاف قزيط أن قبيلة القذاذفة هي الجار والأخ والصهر، ونحث المجلس الرئاسي على إشراكهم في العملية السياسية، وتيسير استفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، من علاج وتوظيف. 

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن دولة ليبيا التي ينشدها الجميع تقوم على الفرص المتكافئة، وتنبذ الظلم الاجتماعي والعقاب الجماعي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • السيد قزيط قال كلاما ينبي عن عقل وتعقل وهي ليست المرة الاولى التي يبدي فيها السيد قزيط موقفا العقل والمنطق فقبلها كان من اوائل المسرعين الى برنامج الاتفاق والمصالحة ثم كان من اوائل معارضي التصنيفات والعزل. نتمنى ان يكثر امثاله لان المشهد الليبي يحتاج الى امثاله ولايحتاجون الى امثال من يدافع عن العصابات التشادية ضد عسكريين ليبيين.

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