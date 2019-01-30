صنع الله يطالب بتغيير نظام الدعم

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بضرورة «إصلاح نظام الدعم الذي توفّره الدولة واستبداله بدفعات نقدية مباشرة»، بالإضافة إلى «خلق فرص اقتصادية لا صلة لها بجرائم منظمة وخالية من كل أشكال الفساد»، مشددًا في هذا الإطار على أنّه «لا يمكن أن تنجح الإصلاحات السياسية في غياب إصلاحات اقتصاديّة ملموسة».

وأشار صنع الله في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، في تشاتام هاوس بلندن، إلى أهمية القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في ليبيا، وذلك لإنجاح أي حلول سياسية مستقبلية.

الأوضاع في الجنوب

وفي حديثه عن الأوضاع في الجنوب علّق رئيس مؤسسة النفط على المشكلة الإنسانية في المنطقة، قائلا: «إنّ الجنوب بحاجة ماسة إلى حكومة فعالة. وهنا، يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورًا هامًا يتمثل في بناء قدرات الحكومة الليبية على إدارة المناطق الجنوبية، وذلك من خلال برامج اقتصادية واجتماعية».

أزمة حقل الشرارة

كما ناقش صنع الله المشكلة الراهنة في حقل الشرارة النفطي، الذي لا يزال تحت حالة القوّة القاهرة منذ شهر ديسمبر الماضي، إذ قال: «ببعض من التردّد، استنتجنا أنّ الحل الأنسب للمؤسسة الوطنية للنفط، يكمن في تواجد قوّة حرس منشآت نفطية محترفة تتولّى المؤسسة إدارتها».

وأضاف أن «الحل يمكن أن يتمثّل في وجود قوة عسكرية مختلطة تعمل في إطار أمني متفق عليه، مع وجود إطار أمني قوي وتشرف على إدارتها المؤسسة الوطنية للنفط، ومن خلال ذلك ستصبح ليبيا مصدرًا موثوقًا في السوق العالمية، ووجهة أكثر جاذبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز».

حياد مؤسسة النفط

وشدّد صنع الله على أهمية الالتزام بسيادة القانون في ليبيا، وضرورة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحّدة، قائلاً: «للحفاظ على هذا الانتعاش الاقتصادي، لابد من الحفاظ على نزاهة قطاع النفط والغاز الليبي، والدور الموحد للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموارد الوطنية الليبية».

كما شدّد على حياد المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة إبقاء المؤسسة بعيدة عن كلّ النزاعات الداخلية، قائلا: «يجب أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة وبمنأى عن جميع المساومات السياسية والعسكرية».

واختتم صنع الله: «المساعي الرامية إلى تسييس عملنا ليست في مصلحة الشعب الليبي، حيث إن المؤسسة الوطنية للنفط تضطلع بمهمة وطنية تتمثل في بناء الثقة بين المجموعات سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها».

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