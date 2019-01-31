سلامة : هذا موقفي من انتخاب رئيس مؤقت

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ،” أنه ليس طرف في الأزمة ويتعامل بحياد مع كافة الأطراف”.

وأضاف سلامة ، خلال تصريحات تليفزيونية له،” أنه يتواصل مع المشير خليفة حفتر بخصوص الحل السياسي، والاعتراف الدولي لحكومة الوفاق لا يمنعه من التواصل مع الجميع”.

وأوضح سلامة، ” إن البعثة الأممية تؤمن بثوابت منها مكافحة الإرهاب وتأييد كل من يحاربه وحماية المدنيين وعدم تعريضهم وممتلكاتهم للخطر”.

وأكمل سلامة،” إن أحد شروط نجاح الانتخابات وجود وضع أمني مقبول، وهناك عملًا جديًا وحاسمًا لخلق ظروف أمنية أفضل لإجراء الانتخابات”.

وأضاف سلامة، ” إن البعثة تؤمن أن الشرعية لا يحسمها إلا صندوق الانتخابات، و إن مجلس الأمن وبعض الدول والبعثة الأممية كلها تريد إجراء الانتخابات”.

وطالب سلامة، الليبيون بالاتفاق على جدول زمني للاستفتاء والانتخابات بأنواعها، وشدد سلامة على أن البعثة لا تعارض انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في حالة وجود اتفاق عليه.

و قال رئيس بعثة الدعم لدى ليبيا، غسان سلامة، ” إن لكل حالة سياسية خصوصيتها، ولا يمكن تطبيق الحالة اللبنانية بأي حال على الحالة الليبية”.

وأكمل سلامة، ” أن المطلوب هو تحييد السلاح عن العملية السياسية، وهناك صعوبة في إجراء الانتخابات إذا حدث فيها تدخل من التشكيلات المسلحة”.

ودعا سلامة الشعب الليبي بضرورة احترام صندوق الانتخابات و نتيجة هذه الانتخابات حتى لا يتكرر ما حصل في 2014.

وأضاف سلامة، أن دور البعثة تقريب وجهات النظر والإسهام في وقف إطلاق النار ، ولن نتسامح مع مَن يخرق الهدنة”.

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