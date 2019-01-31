الخارجية البريطانية تطالب بفرض عقوبات على حكومة مادورو

طالب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، بفرض عقوبات محددة على أعضاء من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاءت تصريحات هانت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل لقاء غير رسمي مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن فكرة فرض عقوبات على فنزويلا بأكملها غير مطروحة، بسبب توتر الوضع الإنساني هناك، ولأن من شأن مثل هذه العقوبات أن تزيد الوضع تفاقما "ولكن فرض عقوبات محددة على الكليبتوكراطيين (نظام حكم اللصوص) الذين اغتنوا على حساب بقية السكان شديدي الفقر، يمكن أن يكون أمرًا فعالاً، حسبما أعتقد".

كما أفادت الخارجية البريطانية بأن زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جويدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، طالب أوروبا في اتصال هاتفي مع هانت، بالضغط على حكومة مادورو، وقالت الوزارة إن جويدو يطالب الاتحاد الأوروبي أيضا بالاعتراف به رئيسا انتقاليا بشكل جماعي.

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