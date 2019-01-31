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الخارجية البريطانية تطالب بفرض عقوبات على حكومة مادورو

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

طالب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، بفرض عقوبات محددة على أعضاء من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وجاءت تصريحات هانت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل لقاء غير رسمي مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخارست.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن فكرة فرض عقوبات على فنزويلا بأكملها غير مطروحة، بسبب توتر الوضع الإنساني هناك، ولأن من شأن مثل هذه العقوبات أن تزيد الوضع تفاقما "ولكن فرض عقوبات محددة على الكليبتوكراطيين (نظام حكم اللصوص) الذين اغتنوا على حساب بقية السكان شديدي الفقر، يمكن أن يكون أمرًا فعالاً، حسبما أعتقد".
كما أفادت الخارجية البريطانية بأن زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جويدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، طالب أوروبا في اتصال هاتفي مع هانت، بالضغط على حكومة مادورو، وقالت الوزارة إن جويدو يطالب الاتحاد الأوروبي أيضا بالاعتراف به رئيسا انتقاليا بشكل جماعي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • اعتقد ان متدينون مادوروا يصلح لان يمون رىءيسا لدولة فنزويلا لأسباب عدة :
    اصوت مادوروا ترجع الى فنزويلا وهو كان رجل اجتماعي ويقود الحافلة والجميع بحبه هناك ويهتم باللافتات والعجائز وكبار السن والطبقة المتوسطة من المجتمع ،
    وكذلك مادوروا وفر النفط الفنزويلي لصيانة الاقتصاد الفنزويلي وإنشاء مصانع والمدارس والجامعات واحياء الثراث الفنزويلي كأمريكي الأصل واهتم بالنظافة العامة ودعم الشباب ومكافحة الجريمة وتصدير الفواكه والموارد الزراعية الكثير من الدول .
    الاستعمار الاوروبي يحاول السيطرة على فنزويلا لانها منطقة خصبة وسكانها من أصول أمريكية لاتينية وعدة أصول اخرى منها العربية والكاريبية والإفريقية ولا يوجد عنصرية في فنزويلا الا من بعض الأصول الأوروبية العائدة من اسبانيا والبرتغال .
    مادوروا يحترم الاسلام والمسلمين ويكن الاحترام لكل المقدسات الدينية .
    وكذلك دعمه للتعليم كان مميزا عن نضيره السابق تشافيز لان الأخير كان مهتما بالثورات والقيادات المسلحة .
    في اعتقادي ان مادوروا شخص محبب لجميع الأمريكيين اللاتينيين وهو شخص مثقف وبسيط ومتواضع للكثير من الاعمال التي تخص بلاده.

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