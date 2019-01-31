الغرياني: الجيش منظومة فاسدة

ايوان ليبيا – وكالات :

علق مفتي المؤتمر العام”الشيخ” الصادق الغرياني على العمليات التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة في الجنوب واصفاً قوات الجيش بـ”المجرمين والعصابات التي تقوم بأعمال تنتهك حرمات المنازل والنساء وتسلب وتنهب الممتلكات” حسب زعمه ، مبدياً تعجبه من أن تكون الأعمال هذه تصرفات صادرة عن جيش .

الغرياني وصف خلال إستضافته عبر برنامج ” الإسلام والحياة” أمس الأربعاء بـ “المنظومة الفاسدة”، معتبراً أنها تقوم بذات الأعمال الصادرة عن المجرمين مما تسبب بإنهيار الأخلاق وتحريف المسميات وتخريبها وتبني شعار الغاية تبرر الوسيلة حسبقوله.

وتابع قائلاً :”الأسبوع الماضي سمعنا صراخ المرأة التي أتوا على بيتها ولم يتركوا فيه شيء هل هناك عبث في الأرض وفساد أكثر من هذا لكن تجد من يدافع عنهم ويقول هؤلاء خارجين عن القانون ولا يمثلون الجيش الليبي وانا أقول لهم ما فعلته عصابات حفتر في درنة وقنفوذة وبنغازي من إنتهاكات ضد الإنسانية هذا كله لا تفعله فئة قليلة خارجة عن القانون” في إشارة منه لإقتحام القوات المسلحة أوكار الجماعات الارهابية لتنظيمي داعش والقاعدة في بنغازي ودرنة.

وإعتبر أن العديد من المسؤولين يسعون للوصول لأغراضهم وأهدافهم بأي وسيلة وطريقة ومثال على ذلك ما أبداه بعض المسؤولين في تونس خلال الأيام الماضية من حرص على استقرار ليبيا وتوافقها معتبراً أن حقيقة هذه التصريحات مجرد إستهلاك ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لأنهم حريصون فقط على التسويق لأنفسهم بأنهم ضد الإرهاب أمام من أسماهم بـ”أسيادهم في الغرب” لطلب العون والمساعدات والأموال والدولارات منهم على حد قوله.

الغرياني يرى أن الدول المجاوره لليبيا لا تحرص على استقرار ليبيا لأنها جميعاً مستفيدة من هذه الفوضى ومنها تونس المستفيدة بشكل كبير من الناحية الإقتصادية والسياسية بسبب عدم استقرار الأمن في طرابلس فكل النشاطات السياسية والديبلوماسية تعقد بتونس وكأنها عاصمة ليبيا.

وأضاف :”أدنى قرية في تونس الأن فتحت مصحة لتكدس الناس الذين يبحثون عن العلاج ولا يجدونه في بلادهم، وزارة الصحة في ليبيا كأنها ميتة وغير موجودة ومرضى الأورام يتجهون لتونس والسبب غلاء الدواء بالبلاد مما يجعل الحصول عليه من عامة الناس أمراً صعباً لذلك يلجؤن للسفارة التي تتخلى عنهم وترميهم للشارع في وقت من الأوقات فقد كان أجدر بوزارة الصحة في ليبيا توفير الدواء للمواطنين وتحفظ كرامتهم بما أنها تخصص ميزانية لها بالمليارات”.

كما حمّل جميع المجالس منها الرئاسي والدولة مسؤولية ما يحدث من تقصير من قبل وزارة الصحة، مطالباً إياهم بضرورة تنبيه وزير الصحة للإهتمام بهذا الملف والتركيز عليه أو إستبداله بشخصية أخرى تكون قادرة على تحسين الاوضاع بالوزارة.

وطالب الليبين بالإهتمام بأنفسهم ومشاكلهم وعدم تصديق حرص الدول المجاورة أو البعثة الاممية أو السفراء على استقرار البلاد لأنها جميعها تصريحات للاستهلاك فقط بدليل عدم وجود مواقف عملية فعلية على أرض الواقع.

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