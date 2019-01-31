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مستقبل ليبيا رهن تسريبات وتغريدات غسان سلامة: تأجيل الملتقى الجامع يعني إطالة الأزمة لأعوام وليس لشهور أو أسابيع..كلمة الحسم يقرّرها الليبيون

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

محمد الامين يكتب :

مستقبل ليبيا رهن تسريبات وتغريدات غسان سلامة: تأجيل الملتقى الجامع يعني إطالة الأزمة لأعوام وليس لشهور أو أسابيع..كلمة الحسم يقرّرها الليبيون وليس المبعوث الأممي..

أصبح في حكم المؤكد تأجيل الملتقى الجامع، ومن ثمة تأجيل أو على الأرجح إلغاء الاستحقاق الانتخابي.. هذا في وقت ما يزال المبعوث الأممي يكتفي بأسلوب التسريبات لجس النبض ثم تأكيد التسريبات بتغريدات تويترية مقتضبة..

لا بدّ أن الليبيين بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم قد أدركوا أن المعوّق الرئيسي للحلّ اليوم قد أصبحت “الأجواء” و”البيئة” المثالية التي يشترطها سلامة..

ولا شك أنهم قد فهموا في ضوء استحالة توفير الظروف “الناضجة” التي يريدها سلامه أن الرجل ينفذ خطة مرسومة بعناية، لا تخدم مستقبل الوطن ولا تتقاطع مع ابسط أحلامه وتطلعاته على المدى القريب والمتوسط،،، هذا إذا أحسنّا الظن بالرجل وتعاميْنَا عن الحقائق التي ما تنفكّ تتأكد كل يوم والتي تتجاوز خطورتها بكثير ما أقول..

الكرة اليوم في مرمى الليبيين كي يثبتوا لأنفسهم وليس للمندوب السامي سلامة أنهم يستطيعون إنضاج الظروف وتطويعها وتذليل الصعاب حتى يقتنع العالم المتآمر الذي تصالحت مصالحه المتناقضة على حسابنا وعلى دمائنا وعلى جثث أبنائنا وأشلائهم أن الشعب الليبي يستحق تقرير مصيره وفرض إرادته الحرة على أرضه وبموارده..

لقد آن الأوان أن يتصرف الليبيون هذه المرة بالوعي المطلوب وأن يتحلّوْا بالشجاعة ويحكّموا العقل، وأن يُعْلُــوا قيم الوطنية ويضعوا في الحسبان أن ما هم بصدد زراعته اليوم سيحصده أبناؤهم وأحفادهم في المستقبل،، وأن الأجيال لن ترحمهم بسبب ما سيورّثونها من أحقاد وأزمات وكراهية..

ليعلم الليبيون أن السبب الرئيسي لما هم فيه اليوم هي الكراهية والأنانيات وحبّ الزعامة وشَرهُ السلطة ونَهَمُ المال..

لنواجه أنفسنا بما فينا بدل أن نترك للآخرين المبادرة ويتقاذفوننا كالكرة فنَتِيه بين الأرجل على غير هُدىً.. نحن نكاد نفقد كل شيء،، لكن ما تزال هنالك فرصة كي نتدارك وضعنا وننقذ بلدنا..

والله من وراء القصد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اعتقد انه لا توجد أزمة على الإطلاق …
    ان صح التعبير ، هي مجرد تشعبات واخطاء في التوزيع والتوظيف والتوجيه والرقابة وادراك الأمور والالتزام بالعمل الصحيح المثمر حتى يكتمل وهنا اعني المثمر بالنسبة للوطن والعمل على الايجابيات والالتزام بالمواقع ، يعني لا يمكن خلط الزيت بالماء ،
    لو ان كل شخص وإدارة التزمت بمهنتها دون تدخلات من إدارة اخرى غير الادارة الرقابية لكان كل خط يسير بمستوى جيد في مجراه دون ان يصطدم بالخط الاخر ، وتلتقي كل الخطوط في داءرة تعطي الطاقة الإيجابية لكل الخطوط – وان كان هناك تقصير او نقد يمكن ان تتقبله وأكن بصورة إيجابية ، ويمكن اصلاحه عندما تتوفر الخبرات وعدم الاستهانة بها والعمل عليها حتى تعطي نفس الطاقة الإيجابية في تسيير الأمور ، وخاصة في المجتمع الليبي والشؤون الداخلية ، وتبادل الأدوار ولكن بنفس العطاء حتى لا بتم اختزال الطاقة بالكامل ويتم توفيرها وإعطاءها ما تستحق من العناية لتجدها جاهزة عندما تحتاجها في وقت اخر ، مثل الحوافز المعاشات الاقتصاد التعداد السكاني وفصل الادارات بحكمة ، والاجتماع السنوي لكل الادارات مع وضع النتاءج الإيجابية في جهة والسلبية في جهة اخرى، والرجوع آلى مبدأ الشورى والابتعاد عن الظلم ، والمحاسبة والاعتراف بالخطأ ، وعدم تبديد الجهود حتى تكون هناك رقعة يستطيع المواطن او الموظف او الاداري الليبي ان يقف عليها بتباث ووضع موازين تلاءم وضعه المعيشي في الشءون الاجتماعية عامة.

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