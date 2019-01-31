محمد الامين يكتب :

مستقبل ليبيا رهن تسريبات وتغريدات غسان سلامة: تأجيل الملتقى الجامع يعني إطالة الأزمة لأعوام وليس لشهور أو أسابيع..كلمة الحسم يقرّرها الليبيون وليس المبعوث الأممي..



أصبح في حكم المؤكد تأجيل الملتقى الجامع، ومن ثمة تأجيل أو على الأرجح إلغاء الاستحقاق الانتخابي.. هذا في وقت ما يزال المبعوث الأممي يكتفي بأسلوب التسريبات لجس النبض ثم تأكيد التسريبات بتغريدات تويترية مقتضبة..

لا بدّ أن الليبيين بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم قد أدركوا أن المعوّق الرئيسي للحلّ اليوم قد أصبحت “الأجواء” و”البيئة” المثالية التي يشترطها سلامة..

ولا شك أنهم قد فهموا في ضوء استحالة توفير الظروف “الناضجة” التي يريدها سلامه أن الرجل ينفذ خطة مرسومة بعناية، لا تخدم مستقبل الوطن ولا تتقاطع مع ابسط أحلامه وتطلعاته على المدى القريب والمتوسط،،، هذا إذا أحسنّا الظن بالرجل وتعاميْنَا عن الحقائق التي ما تنفكّ تتأكد كل يوم والتي تتجاوز خطورتها بكثير ما أقول..

الكرة اليوم في مرمى الليبيين كي يثبتوا لأنفسهم وليس للمندوب السامي سلامة أنهم يستطيعون إنضاج الظروف وتطويعها وتذليل الصعاب حتى يقتنع العالم المتآمر الذي تصالحت مصالحه المتناقضة على حسابنا وعلى دمائنا وعلى جثث أبنائنا وأشلائهم أن الشعب الليبي يستحق تقرير مصيره وفرض إرادته الحرة على أرضه وبموارده..

لقد آن الأوان أن يتصرف الليبيون هذه المرة بالوعي المطلوب وأن يتحلّوْا بالشجاعة ويحكّموا العقل، وأن يُعْلُــوا قيم الوطنية ويضعوا في الحسبان أن ما هم بصدد زراعته اليوم سيحصده أبناؤهم وأحفادهم في المستقبل،، وأن الأجيال لن ترحمهم بسبب ما سيورّثونها من أحقاد وأزمات وكراهية..

ليعلم الليبيون أن السبب الرئيسي لما هم فيه اليوم هي الكراهية والأنانيات وحبّ الزعامة وشَرهُ السلطة ونَهَمُ المال..

لنواجه أنفسنا بما فينا بدل أن نترك للآخرين المبادرة ويتقاذفوننا كالكرة فنَتِيه بين الأرجل على غير هُدىً.. نحن نكاد نفقد كل شيء،، لكن ما تزال هنالك فرصة كي نتدارك وضعنا وننقذ بلدنا..

والله من وراء القصد.

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