أمريكا تدرس طبيعة العلاقات التجارية لتركيا مع فنزويلا

قال مسئول أمريكي بارز، الخميس، إن بلاده تدرس حاليا طبيعة العلاقات التجارية لتركيا مع فنزويلا، وإنها ستتخذ إجراءات إذا تبين لها انتهاك العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن المسئول الذي رفض الكشف عن هويته، إنه من المرجح مناقشة هذه المسألة عندما يلتقي مارشال بيلنجسلا، وهو مساعد وزير الخزانة الأمريكية المنوط بمسئولية مكافحة تمويل الإرهاب، بالمسئولين في أنقرة اليوم الجمعة.

وأضاف المسئول، أنه كان من المفترض أن تدور الزيارة إلى حد كبير حول إيران، ولكن الروابط التجارية مع فنزويلا ستطفو إلى السطح خلال المحادثات على الأرجح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا