تقرير يتهم حفتر بارتكاب جرائم حرب

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريراً يتهم حفتر بارتكاب جرائم حرب، حيث قالت الصحيفة، إن قوات الجيش شاركت في أعمال تعذيب وقتل المدنيين وإحراق للجثث في مدينة درنة، وفقا لتقرير قانوني جديد حصلت الصحيفة على نسخة منه، بحسب ما أوردت.

يتهم هذا التقرير حفتر، لأول مرة، رسميا بارتكاب جرائم حرب في مدينة درنة، التي أعلن الجيش سيطرته عليها في صيف 2018، على الرغم من أنها مازالت تشهد اشتباكات بين الجيش وبقايا تنظيم مجاهدي درنة الإرهابي.

وذكرت الصحيفة أن محامين متخصصين في قضايا حقوق الإنسان في لندن قد سلموا التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية لحثها على التحقيق في حالات التعذيب والقتل والتشويه التي تعرض لها الأحياء والأموات في مدينة درنة.

كما تعتزم منظمة ” تضامن حقوق الإنسان” الليبية التي تتخذ من جينيف مقرا لها، تقديم التقرير إلى المدعين العامين بمحكمة الجنايات الدولية خلال الأسابيع المقبلة.

كما أوردت الصحيفة، أن التقرير قد أصدره المحامي الحقوقي، رودني ديكسون، بعد دراسة العديد من مقاطع الفيديو والصور التي التقطت في درنة ونشرت على الإنترنت والتي تدعي أن الجيش، الذي ينتمي إليه حفتر، يقوم بإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين، إضافة إلى القصف العشوائي على المناطق السكنية.

منقول – ليبيا 24

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