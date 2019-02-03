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أستراليا تستعد لنقل آخر مجموعة من الأطفال اللاجئين بمراكز الاحتجاز إلى أمريكا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت الحكومة الأسترالية في كانبيرا، اليوم الأحد، إن أستراليا تستعد لنقل آخر أربعة أطفال متبقين في مراكز احتجاز المهاجرين، وإرسالهم إلى الولايات المتحدة مع أسرهم لإعادة توطينهم.
ويعيش نحو 220 طفلاً في مراكز احتجاز تديرها أستراليا في جزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي منذ عام 2013، ولكن حملة احتجاج ضخمة في أستراليا دعت إلى إخراج الأطفال من ناورو، بدأت العام الماضي، أجبرت الحكومة المحافظة على إجلائهم.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي تولى رئاسة الحكومة في نهاية أغسطس الماضي، عندما كان لا يزال هناك نحو 120 طفلا في مراكز الاحتجاز، اليوم الأحد، إن هذا يعد دليلا على سياسة حكومته.
وتابع موريسون في بيان مشترك مع وزير الهجرة ديفيد كولمان "منذ ذلك الحين، وكما اتضح في ذلك الوقت، كنا نعمل بهدوء ومنهجية من خلال هذه العملية دون المساس بسلامة عملية الحدود السيادية".
وألقى موريسون باللوم على حزب العمال المعارض لوضع الأطفال في مراكز الاحتجاز، على الرغم من أن موريسون نفسه -خلال توليه منصب وزير الهجرة – أشرف على احتجاز طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الشواطئ الأسترالية عن طريق القوارب.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • العديد من الناس ، مستاءين بسبب اجبار الأطفال على ممارسة الجنس عند البلوغ او استخدامهم في العمل الإباحي للحصول على الأموال عند هجرة الأطفال مع اهاليهم الى أوروبا او استراليا او أمريكا او ايرلندا ،،، وهذا يحدث مع المهاجرين الصينيين والكوريين والفيتناميين والعرب ايضا وذلك للحصول على المواطنة او الأموال بطرق غير مشروعة ،، سبب انتشار الجنس والعمل الإباحي في انتشار العديد من الأمراض الخطيرة مؤخراً وكذلك الآلام النفسية التي تحدث للأطفال المراهقين في المدارس والجامعات ،،،. وهنا يأتي الدور الاجتماعي بتحسين فرص إقامة مشاريع مجانية و أنشطة للأطفال والشباب مثل الأنشطة الرياضية والانشطة اليدوية والفكرية في المدن والبلديات ،،، بإشراف تربوي حتى لا تنتشر الأمراض الاجتماعية ،،، وحتى نسبة الزيارات بين العاءلات والاسر والجيران انخفضت في الدول الاجتماعية الغربية مثل بريطانيا وإيطاليا وبعض الارياف الأوروبية بسبب الانتقال آلى المدن الصناعية الكبيرة وحتى معظم الناس لا يطبخون طعامهم في البيت بسبب انتشار وكثرة المطاعم ، وأصبحت العلاقات الاجتماعية بين الناس شبه معدومة مع انتشار الانترنت وما يسمى التواصل الاجتماعي عبر الانترنت ولكنه وهم ويسبب الانعزال الاجتماعي وضعف الشخصية ،،،. وهذا بسبب التطور الزمني حتى الأبناء لا يستطيعون تناول الطعام مع آباءهم وأمهاتهم ،،، وهذا خلل اجتماعي يقود الى الانحراف المبكر والجريمة احيانا ،،، فيجب ان ينتبه كل أب او ام بما يحدث حولهم من تغيرات تو أشياء لا تبدوا طبيعية حتى يتم معالجة المشاكل الاجتماعية في مرحلة مبكرة قبل ان يغرق الجميع في المشاكل دون انتباه .

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