بلجيكي يطالب ب50 مليون يورو من ليبيا

استمرارا لمحاولات السطو على الأموال الليبية بالخارج، طالب أمير بلجيكي يدعى برينلي لوران رئاسة الوزراء البلجيكية بالتعاون معه للحصول على تعويضات من ليبيا بقيمة 50 يورو.

وانتقد لوران السلطات البلجيكية، والتي لم تتعاون معه لاستعادة الأموال، والتي يزعم أن منظمته غير الربحية ، التي تسمى الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة، قد دفعتها عام 2008 في ليبيا، لتنفيذ مشروع إعادة تشجير الغابات، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأصدرت محكمة بلجيكية حكماً يقضي بأن يقوم الليبيين بتعويض ما يسمى بالصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة عن النفقات التي قام بها.

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