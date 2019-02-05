الحكم ضد مورينيو بالحبس لـ12 شهرا وغرامة بسبب تهمة التهرب الضريبي في مدريد

ولن يتم حبس مورينيو لأنه في إسبانيا طالما أنها العقوبة الأولى وأقل من عامين فلن يتم حبسه وستكون مع إيقاف التنفيذ.

وكانت إدارة الضرائب في إسبانيا قد وجهت تهمة التهرب الضريبي إلى المدرب صاحب الـ56 عاما وعدم دفعه لمبلغ 3.3 مليون يورو كضرائب لاستعمال حقوق صورته حينما كان مدربا لريال مدريد.

وأصدرت شركة “جيستيفوت” التي يمتلكها خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو بيانا رسميا أعلنت من خلاله الالتزام التام بما تنصه إدارة الضرائب.

وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن تهمة التهرب الضريبي تم ارتكابها في الفترة ما بين 2011 و2012.

وكانت التقارير في شهر سبتمبر الماضي قد أشارت إلى أن مورينيو قد قبل التهمة بالحبس والغرامة لكي ينهي القضايا العالقة له.

وصرح المدرب البرتغالي في وقت سابق :”لم أناقش ولم أجب، فقط دفعت ووقعت مع الدولة وأنا ملتزم وتم إغلاق القضية”.

وكانت السلطات الضريبية في إسبانيا قد وجهت تهم التهرب الضريبي لعدد من نجوم كرة القدم أبرزهم ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس حاليا، ومارسيلو نجم ريال مدريد.

مورينيو درب ريال مدريد خلال 3 مواسم من 2010 إلى 2013، وحصد معه لقب الدوري الإسباني مرة وكأس الملك مرة وكأس السوبر الإسباني مرة.

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