زعيم المعارضة الفنزويلية: نفتح قنوات تواصل مع الشرق الأوسط وندعم القضية الفلسطينية | فيديو

قال خوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، إنه يرحب بالدعم الدولي الذي يلقاه في ظل الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها بلاده، جاء هذا تعقيبًا على الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية، بمجرد انقضاء المهلة الممنوحة للرئيس الفنزويلي حتى يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية، فيما يتوقع أن يزيد هذا الضغط الدبلوماسي الغربي من عزلة نيكولاس مادورو.

وأكد جوايدو أثناء لقائه بفضائية الغد، أنه يسعى لتشكيل حكومة لكل الشعب الفنزويلي من أجل تحقيق التقدم والاستقرار للبلاد بشكل سلمي وديمقراطي، لافتًا إلى أنه يرحب بدعم الدول العربية، ويعمل على إيجاد كل القنوات الممكنة للتواصل مع الشرق الأوسط.

وأشار زعيم المعارضة الفنزويلية، إلى موقف فنزويلا الداعم للقضية الفلسطينية، موكدًا أن بلاده ستظل داعمة للشعب الفلسطيني كما كانت في العهود السابقة.

يذكر أنه جاء التحرك المنسق لتسع دول أوروبية هي؛ بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والسويد والدنمارك والنمسا وألمانيا وهولندا، بعد انقضاء مهلة الأيام الثمانية التي حددتها للرئيس مادورو، الأسبوع الماضي للدعوة لانتخابات جديدة.

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