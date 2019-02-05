مبعوث الأمم المتحدة: اتفاق تبادل السجناء في اليمن يدعم عملية السلام

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، لطرفي الحرب اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن سرعة تطبيق اتفاق تبادل السجناء سيسهم في دفع جهود تسوية سياسية لحرب استمرت نحو أربعة أعوام.

وقال جريفيث، إن إعداد قائمة نهائية بأسماء آلاف السجناء، ينبغي أن يكتمل بنهاية محادثات مدتها ثلاثة أيام، في العاصمة الأردنية عمان بين وفد الحكومة التي تدعمها السعودية ووفد حركة الحوثي المدعومة من إيران.

وستتسلم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر القائمة.

وقال جريفيث للوفدين قبل بدء الجولة الثانية من المحادثات في عمان خلال أقل من شهر، إن المحادثات "سترسي أساسًا للخطوة المقبلة التي ستكون تنفيذ هذا الإفراج".

وشدد جريفيث على أهمية اتفاق تبادل السجناء، من أجل تحقيق تقدم في إنهاء النزاع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، ووضع 15.9 مليون شخص في مواجهة مجاعة خطيرة. ومن شأن محادثات تبادل السجناء في عمان، التحقق من أسماء نحو 15 ألف سجين، تبادلها الطرفان، بينهم سعوديون وأشخاص من جنسيات أخرى حاربوا إلى جانب قوات الحكومة اليمينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا