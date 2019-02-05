الكرملين: قمة بوتين وأردوغان وروحاني ستعقد في سوتشي في 14 فبراير

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستضيف نظيريه، التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، في الرابع عشر من فبراير الجاري في منتجع سوتشي الروسي، لعقد قمة ثلاثية حول سوريا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، القول إن بوتين سيعقد لقاء منفصلاً مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش القمة.

ولم يشر الكرملين إلى ما إذا كان بوتين سيعقد لقاء منفصلاً مع أردوغان.

كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم، لإجراء مشاورات مع القيادة الإيرانية، وتتطرق إلى قمة سوتشي.

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