المطالبة بإستثناء حكومة الوفاق من قرار حظر تصدير السلاح

ايوان ليبيا – وكالات :

دعا وزير خارجية الوفاق محمد سيالة إلى دعم مطالبة حكومة الوفاق بمنح المؤسسات المالية الليبية حق ادارة الاصول والحسابات المجمدة ، مؤكداً بأن ذلك حق مشروع باعتبار أن قرار التجميد استهدف بالاساس حماية هذه الاموال لصالح الشعب الليبي وتسريع فك تجميدها في الوقت المناسب.

وزير الخارجية أشار في كلمة له اليوم الاثنين بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل الى أن ضمان نجاح الترتيبات الامنية التي قام بها المجلس الرئاسي ضمن خطة الامم المتحدة وجهود المبعوث الاممي للامين العام غسان سلامة مرتبط بمنح بعض الاستثناءات من قرار مجلس الامن بحظر تصدير السلاح الى ليبيا لتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل وقوات مكافحة الارهاب علاوة على ضرورة ذلك لضمان حماية حقول النفط وموانئ تصديره واستمرارية التدفقات النقدية اللازمة لتطوير الوضع الاقتصادي الذي بدأ يتحسن بشكل ملحوظ بعد الاصلاحات الاقتصادية التي إتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، على حد قوله.

وأعرب سيالة عن أمل حكومة الوفاق فى أن تتمكن خلال عام 2019 من إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وانجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومن ثم انهاء الانقسام السياسي وتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا وهو مايتطلب دعم الجميع لتحقيق هذا المطلب للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها.

وقال سيالة :” تأتي أعمال مجلسنا اليوم في توقيت دقيق وحساس بالنسبة لفضائين متجاورين حيث لازالت التهديدات والتحديات الخطيرة تهدد شعوبنا اننا نتقاسم هما واحدا وهو محاربة الارهاب الذي اصبح جريمة عابرة للحدود تهدد مجتمعاتنا في امنها واستقرارها الى جانب الهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات الساخنة”.

وزير خارجية الوفاق أكد أن الحوار الاستراتيجي بين الدول الاعضاء في الجامعة العربية ودول الاتحاد الاوروبي يسرع وتيرة التعاون في المجالات السياسية والامنية وخاصة في مجال مكافحة الارهاب ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وغيرها من الملفات الساخنة.

ودعا سيالة في كلمته الى إيجاد استراتيجية عربية أوروبية موحدة شاملة لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود تشارك فيها الجهات العسكرية والسياسية والامنية من الجانبين العربي والاوروبي،مشيرا بأن هذه الاستراتيجية عبر عنها اجتماع أمن الحدود لدول الاتحاد الاوروبي ودول الجوار الليبي الذي عقد في ابريل 2012 بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات العسكرية والاجهزة الامنية.

وإستعرض في كلمته مساعي حكومة الوفاق في الجانب الاقتصادي، قائلاً:” سعت حكومة الوفاق إلى ايجاد الحلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة الليبية على حزمة من الاصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية وذلك لضمان تنفيذ البرنامج الاقتصادي على أرضية صلبة وصولاً للاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود والذي بدأنا نلمس بوادره مع بداية هذا العام ” .

وأعرب سيالة في ختام كلمته عن شكر وتقدير حكومة الوفاق للجهود المبذولة من الدول الشقيقة ومن الاتحاد الاوروبي خاصة المساعدة في تحقيق الامن والاستقرار في ربوعها ودعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في مكافحة الارهاب، مبدياً تطلع حكومة الوفاق الى مزيد من الجهود والدعم من قبل الاتحاد الاوروبي حتى يتحقق الامن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

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