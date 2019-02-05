لبنان: علاقتنا مع ليبيا رهينة معرفة مصير الصدر

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أمس الإثنين، إن العلاقات بين لبنان وليبيا لن تصطلح لحين اتضاح حقيقة ما حدث لموسى الصدر ومرافقيه.

وبحسب جريدة «ذا ديلي ستار» اللبنانية فقد جاءت تصريحات باسيل لنظيره الليبي محمد سيالة خلال لقائهما في بروكسل على هامش أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي.

واتفق الوزيران على متابعة جهود حكومة الوفاق الوطني في التحقيق في اختفاء الصدر.

وكانت ليبيا قررت إلغاء مشاركتها في القمة الاقتصادية العربية الشهر الماضي بعد ما أهان بعض العناصر من حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري العلم الليبي والإساءة إلى الشعب الليبي.

وتحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي مسؤولية اختفاء موسى الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة، مؤكدًا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق معمر القذافي والرجل الثاني في النظام عبدالسلام جلود وعدد من المسؤولين الآخرين، على ذمة قضية «خطف» موسى الصدر.

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