تليجراف: هازارد سيبلغ تشيلسي برغبته في الانتقال لريال مدريد

وذكرت صحيفة “تليجراف” أن هازارد ينوي إبلاغ تشيلسي بقراره بعدما تعطلت مفاوضات تجديد عقده.

وحصل النجم البلجيكي على تأكيد من ريال مدريد برغبة النادي في التعاقد معه، وبالتالي سيتحرك الميرنجي للمفاوضات مع تشيلسي نهاية الموسم الجاري.

وأشارت “تليجراف” إلى أن تشيلسي لن يطلب أقل من 100 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن النجم صاحب الـ28 عاما، رغم أن وقتها سيتبقى عام واحد في عقده.

كان هازارد أعلن في وقت سابق اتخاذه قرار بشأن مستقبله، لكنه لم يفصح عنه.

وقال موريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي وقتها: “هازارد يبلغ 28 عاما، وإذا كان يريد الرحيل فهذا السن المناسب وإن كنت أتمنى العكس فهو قادر على أن يصبح أفضل لاعب في أوروبا حاليا”.

كان تشيلسي قدم عرضا لهازارد لتجديد عقده براتب قدره 300 ألف إسترليني أسبوعيا، لكن لم يحصل على رد من نجمه.

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