السفير المصري يسلم الرئيس العراقي دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية

استقبل رئيس الجمهورية العراقي، الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى.

وسلمه السفير المصري خلال اللقاء، دعوة رسمية من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر القمة العربية – الأوروبية المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية، أن الرئيس العراقي، قد حمل السفير علاء موسى، تحياته لأخيه الرئيس السيسي، معرباً عن امتنانه لهذه الدعوة الكريمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وآخر مستجدات الأوضاع العربية والدولية.

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