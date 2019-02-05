الثقافي الكوري يحتفل مع رواده برأس السنة القمرية | صور

احتفل المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي، بعيد رأس السنة القمرية، وسط العشرات من الطلاب ومحبي الثقافة الكورية في مصر.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن، إن عيد رأس السنة القمرية "السولال"، من أهم الأعياد التقليدية الكورية، مشيرًا إلى أن الأجواء العائلية التي يتميز بها تشبه إلى حد كبير الأجواء الخاصة بشهر رمضان في مصر.

وأوضح أنه من بين مظاهر الاحتفال بـ السولال تناول "التوكجوك" وهو شوربة كعك الأرز، ويعتقد الكوريون أن تناولها يطيل العمر عاماً أخر، كما يتم ارتداء الملابس التقليدية "الهانبوك" ويتجمع أفراد العائلة معاً في مواطنهم الأصلية ويسعد الأطفال بإدخار العيدية التي يقدمها لهم الآباء والأجداد، كحال الأطفال في مصر خلال الأعياد.

ودعا مدير المركز الثقافي الكوري، الحضور إلى استكشاف القواسم المشتركة بين البلدين فيما يتصل بمظاهر الاحتفال الأعياد، وتمنى للجميع سنة قمرية سعيدة مفعمة بالفرحة والسلام.

وقد استمتع المشاركون بممارسة نفس طقوس الاحتفال بعيد السولال، داخل المركز الثقافي الكوري، حيث ارتدوا الملابس الكورية التقليدية، وتناولوا شوربة كعك الأرز، وقاموا بتجربة الألعاب التقليدية الكورية. جدير بالذكر، أن الاحتفال بعيد السولال بدأ في عصر مملكة شيلاً القديمة، ويوافق عيد رأس السنة القمرية هذا العام الخامس من فبراير الجاري. وفي كوريا يستمر الاحتفال بعيد السولال على مدار ثلاثة أيام.

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