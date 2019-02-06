4 أهداف ملغية وبطاقتان حمراوان في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي

بدأ يوفيل المباراة مهاجما وسجل لاعبه توم جيمس هدفا في الدقيقة 15 من ركلة حرة ألغاه الحكم بداعي ارتكاب خطأ من أحد مزلاؤه على مدافع تشيلنهام.

قبل أن يتعرض جيمس نفسه للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على أليكس أداي.

طرد جيمس لم يمر مرور الكرام ولاقى اعتراضا كبيرا من دارين واي مدرب يوفيل ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه هو الآخر ليلعب الضيوف بـ10 لاعبين دون مدرب لبقية المباراة.

النقص العددي ليوفيل سمح لتشيلنهام بالهجوم بشكل أكبر وسجل لوك فارني هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ثم بدأ يوفيل الهجوم مجددا وسجل هدفين سريعين في الدقيقتين 36، 39 عبر أليكس فيشر ألغاهم الحكم بداعي التسلل أيضا، ليصبح مجموع الأهداف الملغية في الشوط الأول فقط 4 أهداف.

في الشوط الثاني سجل لوك فارني هدفا صاروخيا في الدقيقة 59 لحسن الحظ لم يقم الحكم بإلغاؤه ليمنح التقدم لتشيلنهام، هدف هو التاسع لفارني هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد تشيلنهام للنقطة 35 في المركز الـ18 من أصل 24 فريقا، فيما لم يغادر يوفيل مركزه الـ21 ورصيده 30 نقطة ويفصله 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

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