رئيس برشلونة: أريد التحدث مع ريال مدريد لضم إيسكو لكن فالفيردي لم يطلب

وتزعم تقارير صحفية اقتراب إيسكو من الرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم وجود وفاق بينه وسنتياجو سولاري المدير الفني.

وقال بارتوميو: “لو كان الأمر بيدي فأول شيء سأفعله هو التحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشأن ضم إيسكو”.

واستدرك “لكن إرنستو فالفيردي المدير الفني لم يطلب مني أبدا ضم أي لاعبين من ريال مدريد”.

ثم أضاف “ريال مدريد يمتلك لاعبين جيدين ولا دليل على ذلك أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية”.

وأكمل “أيضا قائمة برشلونة قوية وفاز لاعبوه بالعديد من الألقاب”.

وعن قدرة ريال مدريد على العودة للمنافسة على الليجا، قال: “المنافسة قوية، لكننا نفعل كل ما في وسعنا لنكون بعيدين”.

ويلعب برشلونة ضد ضيفه ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

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