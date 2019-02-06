قال موقع بوليتيكو، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.
وكشف ترامب الموعد خلال اجتماع مع مذيعين تليفزيونيين في وقت سابق، الثلاثاء. ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل عن القمة مع كيم خلال خطابه السنوي لحالة الاتحاد. ولم يتضح بعد في أي مدينة ستعقد القمة.
ترامب يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية في فيتنام يومي 27 و28 فبراير
قال موقع بوليتيكو، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.
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