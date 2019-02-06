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ترامب يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية في فيتنام يومي 27 و28 فبراير

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 قال موقع بوليتيكو، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.
وكشف ترامب الموعد خلال اجتماع مع مذيعين تليفزيونيين في وقت سابق، الثلاثاء. ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل عن القمة مع كيم خلال خطابه السنوي لحالة الاتحاد. ولم يتضح بعد في أي مدينة ستعقد القمة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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