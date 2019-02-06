ترامب يعد ببناء الجدار مع المكسيك ويدعو إلى إيجاد تسوية حول الهجرة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيضمن اكتمال بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وأضاف: "سيتم بناؤه.. إنه جدار ذكي وإستراتيجي وليس مجرد جدار خرساني".

وشدد ترامب في خطاب حالة الاتحاد اليوم، الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، على أنه في المناطق التي تم بناء الجدار فيها، تراجعت عمليات العبور غير القانونية.

وقال: "ببساطة، تعمل الجدران على إنقاذ الأرواح"، وحث الكونجرس على "التوصل إلى اتفاق".

دعا أعضاء الكونجرس إلى العمل معاً في شأن قضية الهجرة الحساسة للغاية، مشددا، على أنّ تشييد جدار حدودي في مواجهة الهجرة غير الشرعية وحده سيضمن أمن الولايات المتحدة. وقال ترامب "بكلّ بساطة، الجدران تنفع والجدران تُنقذ أرواحاً. لذا، دعونا نعمل معاً على تسوية، ولنتوصّل إلى اتفاق يجعل أمريكا آمنة حقّاً".

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