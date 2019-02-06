أثنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حالة الاقتصاد في بلاده، قائلًا: "اقتصادنا يحسدنا عليه العالم، وجيشنا هو الأقوى على وجه الأرض".
وقال ترامب في خطابه حول حالة الاتحاد صباح اليوم، الأربعاء، (الثلاثاء بالتوقيت المحلي): "أمريكا تفوز في كل يوم".
وقال، إنه سيدفع "بسياسة خارجية تضع مصالح الولايات المتحدة أولًا".
ترامب: اقتصادنا يحسدنا عليه العالم وجيشنا الأقوى على وجه الأرض
أثنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حالة الاقتصاد في بلاده، قائلًا: "اقتصادنا يحسدنا عليه العالم، وجيشنا هو الأقوى على وجه الأرض".
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