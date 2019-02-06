إطلاق سراح مشروط لرئيس ساحل العاج السابق ونقله لبلجيكا

قالت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، إن رئيس ساحل العاج السابق، لوران جباجبو، أُفرج عنه بشروط، ونُقل إلى بلجيكا.

وبرأت المحكمة ومقرها لاهاي جباجبو من تهم ارتكاب فظائع الشهر الماضي، لكنه ظل محتجزا حتى يوم الجمعة، عندما أمرت محكمة استئناف بالإفراج عنه. وأكدت متحدثة باسم المحكمة، أنه سافر الآن إلى بلجيكا.

وتتضمن شروط الإفراج عن جباجبو موافقته على العودة للمحكمة إذا أُمر بذلك من أجل استئناف الادعاء.

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