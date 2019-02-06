سيالة يلتقي نظيره اللبناني

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، مع نظيره اللبناني جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين وذلك على هامش أعمال الاجتماع الخامس لوزراء دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، أن الوزيران اتفقا خلال اللقاء على ضرورة متابعة ما قامت به حكومة الوفاق الليبية التي شكلت لجنة خاصة من وزارات العدل والخارجية والجهات المختصة الأخرى للتحقيق في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

كما أوصت هذه اللجنة المجلس الأعلى للقضاء اللبناني بتكليف قاض تحقيق متفرغ لضمان كشف الحقائق وسرعة الإنجاز وذلك استمرارا للإجراءات المتخذة من مكتب النائب العام وفي إطار اهتمام حكومة الوفاق بهذه القضية.

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