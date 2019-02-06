التفاوض بشأن إنشاء قاعدة روسية في بنغازي

نشر موقع “تسار جراد” الروسي تقريراً يتحدث عن إبداء 7 دول، بينها 3 عربية، استعدادها لنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيها.

وبحسب التقرير، فإن ليبيا هي إحدى الدول التي طلبت قواعد عسكرية روسية على أراضيها، لافتاً إلى أن حفتر هو من اقترح إقامة قاعدة عسكرية في بنغازي.

وأضاف التقرير أن حفتر بصدد التفاوض مع وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” بهذا الخصوص، وتابع: “ستسمح القاعدة بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا”

تجدر الإشارة إلى أن حفتر كان قد نفى، في تصريحات لوسائل إعلام روسية في أبريل 2017، مناقشة إقامة قاعدة روسية في ليبيا خلال زيارة أجراها الأخير لموسكو في نوفمبر 2016.

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