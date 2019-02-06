بحث تفعيل النقل البحري إلى تونس ومالطا وتركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتور الطاهر عامر، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس مصلحة الموانئ الدكتور الطاهر الجواشي، بحضور مدير إدارة المتابعة، والمختصين بمكتب الأمين العام.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام إلى أنّ اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ناقش الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة بخصوص تفعيل الخط البحري بين الموانئ الليبية وكل من تونس ومالطا وتركيا.

وأضاف البيان أنّ تفعيل النقل البحري يهدف إلى «تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حركة الانتقال في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والشحن».

وتشهد حركة السفر عبر الموانئ الليبية الجوية والبرية تكدسًا خلال الفترة الماضية، ما دفع الحكومة للتفكير في حلول أخرى، خاصة في ظل غلاء أسعار تذاكر السفر.

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