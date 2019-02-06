جضران: سنكون مع التبو

انتقد رئيس حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، عملية الجيش في الجنوب، معتبرا أن العملية العسكرية في الجنوب تأتي للهيمنة على الرافضين لعودة حكم العسكر، بحسب قوله.

وفي تسجيل صوتي له، أمس الثلاثاء، أدان الجضران، المطلوب من مكتب النائب العام بارتكاب جرائم إرهابية في، ما يتعرض له أبناء التبو ومناطقهم في الجنوب.

ودعا جضران أهالي الجنوب إلى عدم المشاركة في العملية العسكرية، وألمح إلى إمكانية الدخول في حرب مع قوات الجيش في الجنوب، بقوله “سنكون مع التبو في الموعد”

يشار إلى أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي قد أدرجت إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات الدولية في سبتمبر الماضي.

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