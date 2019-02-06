في الذكرى السبعين لتأسيسه.. لندن تستضيف قمة حلف الأطلسي.. ديسمبر المقبل

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن قادة دول الحلف الـ29 سيعقدون قمة في لندن في ديسمبر المقبل، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه؛ تخصص لبحث التهديدات الجديدة لأمن الدول الأعضاء.

وغرد ستولتنبرغ على تويتر، قائلا إن العاصمة البريطانية لندن هي "المكان الأمثل لإحياء 70 عاما من التعاون العسكري على جانبي الأطلسي، كونها استضافت المقر الأول للحلف في 1949".

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