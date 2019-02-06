تعرف على المباريات المتبقية لليفربول وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية بعد تعثر ليفربول المتصدر بـ63 نقطة بالتعادل يوم الاثنين أما وست هام يونايتد مما جعل سيتي على بعد 3 نقاط من المركز الأول.

ويستطيع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول في حالة خروجه بانتصار من مواجهة الأربعاء الصعبة في ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون.

وقدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا