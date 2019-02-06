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الخارجية الأمريكية: لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل للقوات في أفغانستان

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مضيفا أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري "عندما تسمح الظروف".
وأضاف المتحدث في بيان: "لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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