بومبيو لـالحلفاء: انسحابنا من سوريا ليس نهاية المعركة وسنواصلها لجانبكم

طمأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلفاء، اليوم الأربعاء، بأن انسحاب قوات بلاده من سوريا "ليس نهاية معركة أمريكا"، وطالبهم بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم داعش.

وقال بومبيو مخاطبا نحو 79 من شركاء التحالف، تجمعوا بواشنطن لبحث الخطوات المقبلة في الصراع في سوريا، داعش لا تزال تمثل تهديدا.

وأضاف في تعليقات افتتاحية: "انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية معركة أمريكا.. سنواصل خوض المعركة إلى جانبكم .. سحب القوات تغيير تكتيكي بصورة أساسية، وليس تغييرا في المهمة.. إنه يمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة".

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