لبنان يلتزم بإصلاحات صعبة ومؤلمة لتجنب تدهور الأوضاع في البلاد

قالت الحكومة اللبنانية الجديدة في مشروع بيان وزاري: إن لبنان ملتزم بالتنفيذ السريع والفعال لإصلاحات "قد تكون صعبة ومؤلمة" لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد.

كما تعهدت الحكومة التي تشكلت الأسبوع الماضي بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، وفقا لما جاء في مسودة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا