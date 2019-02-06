تعيين علي كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية

ايوان ليبيا – وكالات :

قرر رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش فائز السراج، الثلاثاء، تعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية.

وبحسب القرار الصادر اليوم، ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من أحكامه.

وتقلد آمر منطقة سبها العسكرية المعين العديد من المناصب العسكرية، من بينها ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳبها ﺍﻟﺪﻓﺎﻋية، وﺁﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮطة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮية ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑية، وﺁﻣﺮ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﻳﺮ ومنطقة أﻭﺑﺎﺭﻱ الدفاعية الحدودية، و ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ تحرير أﻭﺯﻭ 1987، ﻭﺟﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ.

والفريق كنة ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎم 1945، في قرﻳﺔ ﺗﻘﺮﻃﻴﻦ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺘﺒﻪ في مرزق، وهو خريج الكلية ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1967، و ﺷﺎﺭﻙ في ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ التي أطاحت النظام الملكي ﺍﻟﻌﺎﻡ 1969.

جاء قرار السراج بعد يوم واحد من إدانة المجلس الرئاسي، مساء الثلاثاء، «التصعيد العسكري الذي يحدث في بعض مناطق الجنوب الليبي، والتي كان آخرها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها».

وفي اليوم نفسه، أصدر السراج أمرًا إلى آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة الجويلي بتوجيه قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ إلى ⁧‫حقل الشرارة‬⁩ لـ«مساندة القوة الموجودة في تأمينه»، وفقًا للجويلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا