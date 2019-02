تشكيل سيتي – لابورتي ظهير أيسر وجوندوجان أساسي أمام إيفرتون

واعتمد جوارديولا في التشكيل على لابورتي كظهير أيسر فيما تواجد إلكاي جوندوجان بوسط الملعب.

وجاء تشكيل السماوي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، نيكولاس أوتاميندي، إيمريك لابورتي.

الوسط: دافيد سيلفا، فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: بيرناندو سيلفا، سيرخيو أجويرو، ليروي ساني.

Your line-up for #EVEMCI tonight! 🙌

CITY XI | Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Laporte, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), Sane, Bernardo, Aguero

SUBS | Muric, Danilo, Sterling, De Bruyne, Mahrez, Jesus, [email protected] 🔵 #mancity pic.twitter.com/EkxNLzrACz

فيما جاء تشكيل التوفيز الذي أعلن عنه المدرب ماركو سيلفا كالآتي.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كيني، مايكل كين، كورت زوما، لوكاس ديني.

الوسط: توم دافيز، أندريه جوميش، إدريسا جايي.

الهجوم: بيرناند، دومينيك كلافيرت لوين، والكوت.

🔵 | Here it is, Blues, your team to face @ManCity!

5⃣ changes.

↩ @LucasDigne returns.

💙 Captain Davies.

Up the Toffees! #EFCMatchday pic.twitter.com/6AXHVDHrLN

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وسيكون أمام السماوي فرصة تصدر الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف عن ليفربول بعدما تقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط عقب تعادل الريدز مع وست هام 1-1.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا