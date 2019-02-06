كوفاتش: غياب مولر عن مواجهتي ليفربول أمر مزعج

وتعرض مولر للطرد بشكل مباشر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا خلال لقاء أياكس أمستردام بسبب تدخله بقوة على لاعب الفريق الهولندي.

وتحدث كوفاتش في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء: “لقد توقعت غيابه مولر بسبب أن عقوبة الحصول على طرد مباشر هي الإيقاف لمباراتين وأنا سعيد بأن العقوبة لم تكن أكثر من ذلك”.

وواصل “الاتحاد الأوروبي لم يقرر تخفيض العقوبة لغيابه لمباراة واحدة فقط ولكن بالتأكيد غيابه عن المباراتين سيكون مزعجا لنا”.

قبل أن يستدرك المدرب الكرواتي “لكن إن كان بعدم استطاعة مولر المشاركة فهناك لاعبين آخرين بإمكانهم المشاركة وسيظهرون بشكل جيد ونستطيع النجاح بوجودهم”.

يأتي ذلك في ظل احتمالية غياب آريين روبن لاعب الفريق البافاري عن مواجهتي ليفربول أيضا بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ شهر نوفمبر الماضي.

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