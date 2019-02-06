نابولي يعلن تأجيل انتقال هامشيك إلى الصين بسبب تغير الاتفاقات

وأشار نابولي في بيانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن “نابولي قرر تأجيل عملية انتقال ماريك هامشيك إلى النادي الصيني لأن طريقة دفع المال لم تكن المتفق عليها من قبل”.

ولم يقم النادي الإيطالي بإيضاح إن كان رفضه هذا أمر مؤقت أم أنه نهائي.

ويغلق باب الانتقالات الشتوية في الصين في الـ28 من شهر فبراير الجاري.

Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti #ForzaNapoliSempre

وكان من المقرر أن يحصل نابولي جراء انتقال هامشيك إلى داليان يفانج على 15 مليون يورو بالإضافة للحوافز مع حصول اللاعب نفسه على 9 مليون يورو سنويا.

وسجل هامشيك صاحب الـ32 121 هدفا لنابولي في كل المسابقات خلال 520 مباراة خاضها بقميص الأزرق.

وشارك الدولي السلوفاكي مع نابولي خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

هامشيك انضم إلى نابولي قادما من بريشيا في صيف 2007 بمبلغ 5.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

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