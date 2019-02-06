تشكيل الكلاسيكو – ميسي احتياطي مع برشلونة ومالكوم البديل.. يورينتي مفاجأة ريال مدريد

وجلس الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء بارسا فيما حل البرازيلي مالكوم أساسيا بدلا منه.

وفي الجانب الآخر خرج الثلاثي تيبوا كورتوا وكاسيميرو وجاريث بيل من التشكيل الأساسي للوس بلانكوس، إذ كانت مفاجأة سولاري الاعتماد على ماركوس يورينتي في وسط الملعب بدلا من البرازيلي.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني كالآتي.

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لونجليه، جوردي ألبا.

الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثر.

الهجوم: مالكوم، لويس سواريز،فيليبي كوتينيو.

🔵🔴 Barça XI#ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/rPUXJWdfOL

فيما جاء تشكيل الفريق الملكي كالآتي.

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: داني كارباخال، رافائيل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو.

الوسط: لوكا مودريتش، ماركوس يوينتي، توني كروس.

الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

🔢 Nuestro once inicial frente al Barcelona. #RMClasico | #RMCopa pic.twitter.com/0mPE6TcOuy

ووصل برشلونة إلى المربع الذهبي بعد الانتصار على إشبيلية 6-3 في مجموع المباراتين، أما ريال مدريد فتخطى جيرونا بعد الفوز 7-3 في مجموع المواجهتين.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا