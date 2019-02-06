العفو الدولية تحذر من انتهاكات قطر لحقوق العمال الأجانب وتصف أوضاعهم بـالبؤس | إنفوجراف

حذرت منظمة العفو الدولية مما وصفته بـ"الانتهاكات" لحقوق العمال الأجانب في البلاد، واصفة أوضاعهم بـ"البؤس" نتيجة سياسات نظام الدوحة القاسية وإهدار حقوقهم وسوء المعاملة.

وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: "إن الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثًا يمكن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".

وأضاف "لقد اتخذت السلطات القطرية بعض الخطوات المهمة لتوفير الحماية لحقوق العمال، إلا أن ثمة الكثير الذي يتعين القيام به. فالثغرات في الإصلاحات حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، معرضين للاستغلال وسوء المعاملة، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم يفعلون ذلك وهم صفر اليدين، دون تلق تعويض ودون إنصاف".

وقال بيان صادر عن "العفو الدولية" بعنوان "الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر" إن المنظمة تدعو قطر إلى أن تلغي تماماً نظام "الكفالة" التعسفي، والذي، رغم بعض التغييرات الأخيرة، يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى خمس سنوات.

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