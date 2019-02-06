مقتل صحفيين أفغانيين في هجوم على محطة إذاعية

كابل-العنوان

قتل صحافيان أفغانيان بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا محطة إذاعية يعملان فيها في شمال شرق البلاد، على ما أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه عمل الصحفيين في بلد يشهد حربا مستمرة منذ سنوات.

وأفاد المتحدث باسم ولاية تخار جواد حجري أنّ الصحافيين، وكلاهما في حوالى العشرين من العمر، قتلا في مقر إذاعة “همصدا” وهي محطة إذاعية خاصة مقرها مدينة تالوقان عاصمة الولاية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد.

وقال حجري إنّ “مسلحين مجهولين اقتحما مكتب المحطة حوالي الساعة 6 مساء، وأطلقا النيران على صحفيين كانا في برنامج بث حي خلف الميكروفون. وقد قتلا على الفور”، معلنا فتح تحقيق في الاعتداء.

وهذا ثاني اعتداء يستهدف الصحفيين في افغانستان هذا العام، وذلك في وقت تتسارع الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاما.

والشهر الماضي، قام مسلحون من حركة طالبان بإخراج الصحفي جاويد نوري من سيارته وأردوه قتيلا في ولاية فرح في غرب البلاد.

واعتبر العام 2018 أكثر السنوات دموية على الإطلاق للصحفيين في أفغانستان، حسب ما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود.

وعبّر السفير الأمريكي في أفغانستان جون باس عن “حزنه وغضبه” بسبب الاعتداء.

وقال باس على تويتر “حان الوقت لإنهاء الحصانة للجرائم ضد الصحفيين”.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاعتداء الأخير بانه “جريمة مروعة” وحضّت السلطات الافغانية على توفير الحماية للصحفيين حتى يتمكنوا من تأدية عملهم بأمان.

وقال الباحث في المنظمة الحقوقية لمنطقة جنوب آسيا زمان سلطاني في بيان إنّ “هذا الاعتداء يبرز مجددا المخاطر التي لا يزال الصحفيون يواجهونها في أفغانستان لمجرد تأدية عملهم”.

ودعت لجنة حماية الصحفيين في أفغانستان الحكومة في بيان “للكشف عن هوية الجناة وضمان إنفاذ العدالة”.

وفي ابريل 2018، كان كبير مصوري فرانس برس في أفغانستان شاه مراي مع ثمانية صحافيين آخرين بين ضحايا اعتداء انتحاري أوقع 25 قتيلا في كابل.

وبعد أقل من ثلاثة أشهر، قتل سائق الوكالة محمد اختار في اعتداء انتحاري وهو في طريقه للعمل.

وبحسب حصيلة لمنظمة مراسلون بلا حدود، قتل 60 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام في أفغانستان منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في العام 2001 للإطاحة بنظام طالبان ما أتاح لقطاع الإعلام ان يزدهر من جديد.

المصدر-وكالات



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